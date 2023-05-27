الرئيس الإيراني يدعو أعضاء "أوبك" إلى تعزيز التعاون

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال لقاء مع الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص، إلى تعزيز الوحدة بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وقال رئيسي: "إن جمهورية إيران الإسلامية تحافظ على الدوام على تعاون بناء مع أوبك، ونخطط لتقويته وتطويره".

وأشار الرئيس إلى أن الساسة الغربيين يسعون إلى زرع الخلاف بين الدول المنتجة للنفط، ولا ينبغي للأخيرة الرد إلا من خلال تعزيز التفاعل البناء فيما بينها.

وبدوره، أشاد الغيض بإجراءات إيران على المستويين الوزاري والفني لتعزيز هيكل منظمة "أوبك"، مؤكدا أن طهران دائما ما تؤيد إيجاد حل وسط في حالة وجود أي خلاف.

ومن الجدير ذكره، أن إيران تعتبر إحدى الدول المؤسسة للمنظمة الدولية.

المصدر: الوكالة الفيدرالية للأنباء