نوفاك: ستقرر روسيا ودول "أوبك +" في الاجتماع المقبل ما الأفضل لسوق النفط

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا ودول أخرى في تحالف "أوبك +"، سيختارون في الاجتماع المقبل القرار الأفضل لسوق النفط، دون إلغاء أو وقف أي من القرارات السابقة.

وقال نوفاك: "نحن لا نتفق مع تحريف بلومبرغ للمعلومات استنادا إلى اقتباس غير مكتمل حول أن روسيا لا توافق على إمكانية اتخاذ قرارات في اجتماع مستقبلي.. روسيا ستدخل في مناقشات مع الشركاء لتحديد الأفضل للسوق مع الالتزام بجميع القرارات السابقة".

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن القرارات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة تحدث ارتباكا بأسواق النفط العالمية وبدورها تقوم مجموعة "أوبك +" بالتعامل مع القرارات غير الصائبة.

وفي جلسة على هامش منتدى قطر الاقتصادي، بالدوحة، قال الوزير السعودي، "انظروا إلى من قام بمحاولة جلب أكبر قدر من التنبؤات والبيانات والتوقعات التي خلقت بالفعل معظم التقلبات التي شهدناها في عام 2022، وما زالت تفعل ذلك.. الوكالة الدولية أثبتت أن لها موهبة خاصة هي أن تكون مخطئة باستمرار".

وفي 4 يونيو المقبل، سيعقد في مدينة فيينا اجتماعا لتحالف "أوبك +" لاتخاذ قرار بشأن سياسة النفط في المستقبل وتحديد مسار العمل في سوق النفط.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، ودول أخرى في "أوبك +" عن تخفيضات طوعية مفاجئة في الإنتاج، متسببة بارتفاع أسعار النفط بعد ركود إثر مخاوف أزمة مصرفية على الطلب.

وفي تقريرها لشهر مايو، توقعت وكالة الطاقة الدولية، نمو حجم إنتاج النفط في مجموعة الدول، التي تقودها الولايات المتحدة والبرازيل، خارج تحالف "أوبك +"، بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا، بينما ستخفض دول "أوبك +" الإنتاج بشكل جماعي، بمقدار 560 ألف برميل يوميا.

المصدر: نوفوستي