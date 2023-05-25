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بعد فرض الغرب عقوبات على النفط الروسي.. إلى أين تصدر روسيا ذهبها الأسود؟

مال وأعمال

بعد فرض الغرب عقوبات على النفط الروسي.. إلى أين تصدر روسيا ذهبها الأسود؟
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا ستورد في العام الجاري 2023 أكثر من 50% من نفطها لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وقال المسؤول الروسي خلال مشاركته في جلسة لنادي منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إذا أخذنا صناعة النفط، أي تصدير النفط ومنتجاته النفطية، لقد اعتدنا أن نورد حوالي 225 مليون طن إلى الغرب. وفي العام 2022، نتيجة للتغيير في الخدمات اللوجستية إلى الشرق تم إعادة توجيه حوالي 40 مليون طن إلى آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وهذا العام سيتم إعادة توجيه 140 مليون طن أخرى، وستبقى حوالي 80 مليون طن موجهة إلى الأسواق الغربية".  

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي عند حديثه عن آفاق اجتماع مجموعة "أوبك+" في يونيو المقبل ومدى استعداد قطاع الطاقة الروسي للعقوبات.

وعقب فرض الدول الغربية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على روسيا، ومنها قطاع النفط ومنتجاته قررت روسيا الاتجاه شرقا وتعزيز العلاقات مع آسيا، وخاصة الصين والهند.

المصدر: "إزفيستيا"

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