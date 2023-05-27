إيران تعلن مصرع 3 من حرس الحدود عقب اشتباك مسلح مع حركة طالبان

لقي 3 عناصر من حرس الحدود الإيراني مصرعهم، عقب اندلاع اشتباك مع قوات طالبان قرب مركز ساسولي الحدودي في منطقة زابل، الحدودية المحاذية لأفغانستان، الأسبوع الماضي.

وأعنت وكالة "إرنا" الإيرانية، مقتل 3 من عناصر حرس الحدود، خلال الاشتباك مع قوات طالبان الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للهجوم الذي تعرض له حرس الحدود الأسبوع الماضي، لقي قائد مركز ساسولي الحدودي مصرعه

ووفقا للوكالة، بدأت عناصر طالبان صباح اليوم، بإطلاق النار على مركز ساسولي الحدودي في منطقة زابل، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر حرس الحدود الإيراني، و إصابة مواطنين آخرين.

وأشارت الوكالة، إلى أن حرس الحدود الإيراني قام بالرد على الهجوم، إلا أنه لم يتم نشر أي بيانات حول خسائر عناصر طالبان حتى اللحظة.

ومن جانبه طالب قائد قوات الأمن الإيراني الداخلي العميد رضا رادان، حركة طالبان بتحمل مسؤولية أعمالها، وأصدر تعليماته لحرس الحدود بالرد الحازم على هذه الاعتداءات، وحماية حدود البلاد.

وأكد حرس الحدود الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان الحدودية في وقت سابق، وقوع اشتباكات مع قوات طالبان أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين بعد محاولة اقتحام الأراضي الإيرانية.

وأوضح حرس الحدود الإيراني، "وقع الاشتباك بسبب محاولة مسلحين مجهولين الدخول إلى الأراضي الإيرانية، ما أسفر عن تبادل إطلاق النار بين الطرفين، و خسائر كبيرة في صفوف المسلحين".

المصدر: RT