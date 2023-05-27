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قتلى في اشتباكات بين طالبان وحرس الحدود الإيراني

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قتلى في اشتباكات بين طالبان وحرس الحدود الإيراني
Legion-Media
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أكد حرس الحدود الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان الحدودية وقوع اشتباكات مع قوات طالبان أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين بعد محاولة اقتحام الأراضي الإيرانية.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن حرس الحدود الإيراني اليوم السبت: إن "الاشتباكات بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني وقعت على حدود محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية وولاية نيمروز الأفغانية".

وأوضح حرس الحدود الإيراني، "وقع الاشتباك بسبب محاولة مسلحين مجهولين  الدخول إلى الأراضي الإيرانية، وأدى تبادل إطلاق النار بين الطرفين إلى خسائر كبيرة في صفوف المسلحين".

ولفت حرس الحدود إلى أن الاشتباكات انتهت عقب "تواصل السفارة الإيرانية لدى كابول مع المسؤولين المعنيين في طالبان".

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المصدر: سبوتنيك

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