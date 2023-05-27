اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وعناصر من حركة "طالبان" على الحدود (صور+فيديو)

اندلعت اشتباكات بين عناصر من حركة "طالبان" وحرس الحدود الإيراني بمحافظة كنج جنوبي أفغانستان، اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن الاشتباك كان على الحدود المشتركة مع إيران، مشيرة إلى أنه وقع في منطقة ماككي ولسوالي بولاية نيمروز.

كذلك أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية وقوع اشتباك بين حرس الحدود وعناصر من حركة "طالبان"، ولم تذكر أسباب الاشتباك.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأسبوع الماضي، أن 5 عناصر من قوات حرس الحدود الإيرانية لقوا مصرعهم في اشتباك مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

المصدر: وكالات