تركيا تحبس أنفاسها وتدخل صمتا انتخابيا عشية تنافس محموم بين أردوغان وأوغلو في انتخابات الرئاسة

دخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي اعتبارا من السادسة مساء السبت بالتوقيت المحلي عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ويحبس الأتراك أنفاسهم قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو، لانتخاب رئيس تستمر ولايته 5 سنوات.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (5:00 بالتوقيت العالمي) وتغلق في الخامسة مساء (14:00 بالتوقيت العالمي) غدا الأحد.

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يذكر أن أردوغان حصل على 49.5% من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 44.9% لمنافسه كمال كيليشدار أوغلو، في جولة اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيها 87.04%.

ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت (عدد سكان تركيا 85 مليون نسمة)، حيث يتوزع الناخبون على 192 ألف مركز اقتراع.

يذكر أن 3.4 ملايين ناخب في الخارج أجروا تصويتا مسبقا للجولة الثانية.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاقتراع في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التركية، مباشرة بعد بدء الفرز، على عكس الجولة الأولى التي كانت تضم 4 مرشحين.

المصدر: RT