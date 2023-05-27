"أحلام أحلام وأحلام".. مستخدمو تويتر يسخرون من مطالب مستشار مكتب زيلينسكي

أثار ميخائيل بودولياك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، سخرية مستخدمي "تويتر"، بعد أن وجه لروسيا عدة مطالب من أجل إنهاء النزاع الدائر في بلاده.

وفي وقت سابق، طرح بودولياك على موسكو مطالب من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا. وفي رأيه، هذا يتطلب "انسحاب القوات الروسية من أراضي أوكرانيا"، والاعتراف النهائي بانهيار الاتحاد السوفياتي وسيادة دول ما بعد الاتحاد السوفياتي، وتسليم "مجرمي الحرب" و"المتسببين بالحرب"، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح على أراضي روسيا، والحد من الأسلحة الهجومية، وعقد مؤتمر دولي حول تنظيم السيطرة على الترسانة النووية الروسية، فضلا عن الضمان التشريعي للتعويضات، بما في ذلك تخلي موسكو الطوعي عن الأصول المصادرة في بلدان أخرى لصالح أوكرانيا.

وكتب خوان ألبرتو: "أحلام، أحلام، أحلام".

وتساءل أوريليانو كولونيل: "كيف ستحقق هذه المطالب وأنت تخسر الكثير في ساحة المعركة؟".

وكتب جورجيو لي: "لماذا لا تضيف فقرة حول تنازل روسيا عن الأراضي والموارد؟ لماذا لا تطالب الروس بوشم علم أوكرانيا على كل رجل وامرأة وطفل؟ إن استخدامك لكلمة "واقعي" أمر سخيف. هذه الشروط بالطبع تناسبكم أنتم، لكنها غير واقعية على الإطلاق".

وتساءل مستخدم يحمل اسم الشعراوي: "كيف غسلت قدميك في مياه يالطا، يا ميشكا؟ كيف زرت الشاطئ. لقد أكدت أنك ستفعل هذا. كيف حدث هذا؟".

المصدر: نوفوستي