"من الأفضل لك مراجعة لغتك الروسية".. مستخدمو "تويتر" ينتقدون زيلينسكي من جديد

انتقد مستخدمو "تويتر" الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد تصريحاته عن انتصار أوكرانيا المحتم في المستقبل.

ووصف زيلينسكي في كلمته مهمة نظام كييف بـ "التاريخية"، وشدد على أن هدفها الأول والأخير هو "استعادة العدالة لجميع الأوكرانيين وضمان حرية أوكرانيا".

فكتب أحد المعلقين قائلا: "نعم صحيح، تم تحرير أرتيوموفسك (باخموت) بالفعل".

وأضاف آخر: "كلما قال زيلينسكي "سننتصر" كلما قل إيماني بإمكانية تحقيق النصر، ففي كلام زيلينسكي الكثير من التفاخر الفارغ".

وعلق آخر: "تصريحات زيلينسكي مجرد كلام فارغ، والسؤال هو متى ستعود إلى أوكرانيا؟".

وكتب آخر: "الثقة المفرطة في غير مكانها لن تقود إلى شيء جيد، ومن الأفضل لك سيد زيلينسكي إيقاف الصراع وإنقاذ حياتك".

وسخر آخر: "سيد زيلينسكي من الأفضل لك مراجعة لغتك الروسية، لأنك ستحتاجها قريبا عندما تنتهي علاقاتك مع الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي