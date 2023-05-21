"كان الله في عون الأمريكيين".. مستخدمو "تويتر" يوجهون انتقادات جديدة ضد بايدن

انتقد مستخدمو "تويتر" تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول إمداد أوكرانيا بطائرات "إف – 16" الحربية، في المستقبل.

وصرح بايدن، خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة مجموعة G7 في مدينة هيروشيما اليابانية بشكل مراوغ، بأن الغرب سيمد أوكرانيا بهذه المقاتلات لكنة لم يورد أي تفاصيل، ولم يحدد من سيمدها بها أو متى سيتم ذلك.

فامتلأ "تويتر" بالتغريدات الناقدة لبايدن وسياساته، وهذا بعض منها:

كتب الصحفي الأمريكي سام جونو قائلا: "يا إلهي.. ساعد الأمريكيين في تخطي الكوارث والأزمات التي أدخلهم فيها بايدن بسياساته".

وأضاف العقيد الأمريكي المتقاعد إيدي ألين: "الشعب الأمريكي لم يوقع على شرط كهذا".

وعلق آخر: "كل ما يريده بايدن هو إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وهو سيدمر الولايات المتحدة بسياساته الطائشة".

واحتج آخر قائلا: "لم يعد أحد يستشيرنا بشيء، اتخذ أحد قرار إمداد أوكرانيا بالطائرات الحربية، ووافق البقية بصمت".

وقال آخر: "يا له من عار، إن لم يتوقف بايدن عن هدر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في حروب لا معنى لها، ولا علاقة لنا بها، فسيكون من الضروري إقالته سريعا".

وفي وقت سابق اتفق الحلفاء الغربيون على بدء تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة الحديثة، بما في ذلك مقاتلات "إف-16"، ما يمهد الطريق لإرسال طائرات مقاتلة غربية متقدمة إلى أوكرانيا، وهو أمر حذر نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، الغرب من القيام به، مؤكدا أن جهود الغرب "تنطوي عليها مخاطر هائلة بالنسبة له".

Biden on sending F-16s to Ukraine: "It will proceed. I can't — even if I — I think I do know, but I'm not gonna tell you because that would not be a smart thing to do either." pic.twitter.com/egh14y32bZ — RNC Research (@RNCResearch) May 21, 2023

المصدر: نوفوستي