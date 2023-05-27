ما شروط كييف للموافقة على "مبادرة السلام" البابوية لحل الأزمة الأوكرانية؟

وضع مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك، عددا من الشروط أمام الفاتيكان، للموافقة على مبادرة الكرسي الرسولي التي طرحها البابا فرنسيس، لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وأفادت صحيفة Corriere della Sera، بأن بودولاك اشترط على الفاتيكان ضمان تسهيل انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، والمطالبة بإعادة جميع الأسرى الأوكرانيين العسكريين والمدنيين والأطفال "المختطفين لدى روسيا" إلى أرض الوطن، للموافقة على المبادرة.

وأضاف بودولاك، أنه إن لم يوافق الكرسي الرسولي على هذا الشروط، وكان لديه وجه نظر مختلفة، فإن كييف لن توافق على المبادرة، ما سيتسبب بتعميق الأزمة الأوكرانية أكثر".

وقال: "إذا كان للكرسي الرسولي وجهة نظر مختلفة، لسوء الحظ، فإن هذا سيؤدي إلى تعميق الأزمة".

وأعلن البابا فرنسيس نهاية شهر أبريل الماضي عن "بعثة سلام" تابعة للفاتيكان لبحث الأزمة الأوكرانية، إلا أن البابا لم يكشف حينها عن تفاصيل المبادرة.

وكلف البابا في وقت سابق من هذا الشهر، رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال ماتيو زوبي، بمهمة تهدف إلى تمهيد "مسارات السلام" بأوكرانيا.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارته للفاتيكان الشهر الجاري، إن كييف لا تحتاج لوسطاء لإنهاء الصراع وإنما إلى "عالم عادل".

وأشارت وكالة "تاس" الروسية إلى أن المعلومات حول "جاهزية بعثة الفاتيكان مبالغ فيها وقد تكون مضللة".

وذكر رايدو "سبوتنيك" في وقت لاحق، رفض زيلينسكي لمقترحات الفاتيكان لحل الأزمة الأوكرانية.

المصدر: راديو سبوتنيك