بابا الفاتيكان يكلف الكاردينال زوبي بمهمة تهدف إلى تمهيد "مسارات السلام" بأوكرانيا

كلف بابا الفاتيكان فرنسيس رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال ماتيو زوبي، بمهمة تهدف إلى تمهيد "مسارات السلام" بأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني: "أصدر البابا فرنسيس تعليماته للكاردينال ماتيو زوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، لقيادة بعثة السلام بالتنسيق مع أمانة سر الدولة "حكومة الفاتيكان" للعمل على تهدئة الصراع في أوكرانيا وإيجاد تسوية سليمة".

وأشار بروني إلى أن العمل جار على تحديد موعد انطلاق البعثة ومهامها.

وأعلن البابا فرنسيس نهاية ابريل الماضي عن "بعثة سلام" تابعة للفاتيكان لبحث الأزمة الأوكرانية، إلا أن البابا لم يكشف حينها عن تفاصيل المبادرة.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارته للفاتيكان الأسبوع الماضي، إن كييف لا تحتاج لوسطاء لإنهاء الصراع وإنما إلى "عالم عادل".

ووفقا للصحيفة يمكن أن يتوجه الكاردينال زوبي إلى كييف، في الوقت الذي سيتوجه فيه عميد الكنائس الشرقية رئيس الأساقفة كلاوديو غوجيروتي، إلى موسكو.

وأشارت وكالة "تاس" الروسية إلى أن المعلومات حول "جاهزية بعثة الفاتيكان مبالغ فيها وقد تكون مضللة".

المصدر: تاس