الدفاع الروسية تكرم طاقم سفينة "إيفان خورس" بعد صده الهجوم الإرهابي عليها بمنطقة البوسفور (فيديو)

كرمت وزارة الدفاع الروسية طاقم القوات المسلحة الروسية المتواجدين على متن سفينة "إيفان خورس" والذين تصدوا ببسالة لهجوم إرهابي من قبل زوارق مسيرة أوكرانية في منطقة البوسفور.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "تم تكريم عسكريي طاقم السفينة إيفان خورس، الذين صدوا هجوما بزوارق مسيرة في منطقة البوسفور".

وأعلنت الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي أن نظام كييف هاجم السفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية بسفن مسيرة في منطقة مضيق البوسفور، مشيرة إلى أن طاقم السفينة صد الهجوم بنجاح.

وأكدت الوزارة، أن السفينة الروسية، تمكنت من تدمير جميع الزوارق المسيرة بنيران أسلحة عادية وتواصل الآن أداء مهامها. وأوضحت، أنه بعد الهجوم الإرهابي على خطوط الغاز "السيل الشمالي"، يقوم الأسطول الروسي بحماية هذه الخطوط.

"إيفان خورس" هي سفينة استطلاع متوسطة تابعة لمشروع 18280، وهي مصممة لتوفير الاتصالات ومراقبة الأسطول، وإجراء استخبارات إلكترونية، وإدارة حرب إلكترونية.

وتبلغ حمولتها حوالي أربعة آلاف طن، ويبلغ طولها حوالي 100 متر، بمدى إبحار أكثر من ثمانية آلاف ميل بحري، وانضمت إلى أسطول البحر الأسود عام 2018.

المصدر: تاس