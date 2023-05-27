بصورة كاريكاتورية معبرة.. مدفيديف يسخر من المفارقة بين أحلام أوكرانيا وواقعها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، مازحا، إن انتظار أوكرانيا أن تكون على قدم المساواة مع دول الاتحاد الأوروبي لم تتحقق، بل أصبحت أقرب إلى أفغانستان وسوريا والعراق وليبيا واليمن.

ونشر نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، صورة كاريكاتورية على قناته في "تيليغرام" تظهر فيها المفارقة بين التوقعات والواقع.

ويظهر الجزء الأول من الصورة أوكرانيا وهي محاطة بدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والناتو، وهو ما كانت تحلم به أوكرانيا وتنتظره، أما الصورة الثانية فتعكس الواقع الذي تعيشه أوكرانيا الآن وقد باتت أقرب إلى أفغانستان وبعض الدول في الشرق الأوسط التي أنهكتها الصراعات والنزاعات المسلحة والتدخل الغربي فيها.

وفي وقت سابق قال مدفيديف إن ليبيا والعراق وسوريا وأفغانستان كانت ضحايا "العمل التبشيري الديمقراطي" الأمريكي.

المصدر: RT