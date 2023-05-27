رد فعل بايدن على نقل الأسلحة النووية الروسية إلى أراضي بيلاروس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن لديه موقفا سلبيا تجاه نقل الأسلحة النووية الروسية إلى أراضي بيلاروس، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وقالت وسائل إعلام عديدة إن رد فعل بايدن على تقارير نشر أسلحة نووية روسية على أراضي بيلاروس "سلبي للغاية".

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ووقع وزيرا دفاع روسيا وبيلاروس، سيرغي شويغو وفيكتور خرينين، يوم الخميس الماضي في مينسك، وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة في بيلاروس.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى أراضي بيلاروس، كما وقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس.

وعقب ذلك أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن واشنطن ليس لديها أي معلومات تشير إلى نية روسيا استخدام الأسلحة النووية، ولا ترى سببا لإعادة تموضع قواتها النووية، في حين ردت سفارة روسيا في واشنطن، على تصريحات بيير، بأنه يحق لموسكو ومينسك في ظل ظروف الحرب الهجينة ضدهما ضمان أمنهما بكل الطرق بما في ذلك العسكرية النووية.

المصدر: نوفوستي