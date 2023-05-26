أردوغان يناشد النساء التركيات الحضور للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النساء التركيات أن يؤجلن كل الأعمال ويحضرن للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد نظمه الفرع النسوي لحزب العدالة والتنمية: "لقد سرت معكم في مسيرتي السياسية التي امتدت 40 عاما، ووصلت إلى ما وصلت إليه بدعاء الأمهات".

وأضاف: "النساء هن أبطال النضال من أجل الوطن والأمة".

كما ربط الجولة الثانية من الانتخابات بذكرى سقوط القسطنطينية، قائلا: "يوم الأحد سنحقق النصر، ويوم الاثنين سنحتفل بفتح اسطنبول".

وخاطب أردوغان الحشود: "لا تضعوا خططا ليوم الأحد. هذه الفرصة تأتي مرة كل خمس سنوات. يمكنكم الذهاب في نزهة أو العمل في أي يوم آخر، ولكن لن تكون هناك فرصة أخرى للتصويت".

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ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات التركية فى يوم 28 مايو. خلال الجولة الأولى، حصل أردوغان على 49 بالمئة من الأصوات، في حين حصل خصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو على 44 بالمئة. واستعدادا للجولة الثانية يناضل المرشحان الآن ويقاتلان لكسب الناخبين إلى جانبهم، علما بأن الفائز هو من سيحصل على أكثر من 50 بالمئة من أصوات الناخبين.

المصدر: FNA