أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاح قوات الدفاع الجوي باعتراض صاروخين مجنحين من طراز "ستورم شادو" التي سلمتها بريطانيا، للقوات الأوكرانية، خلال يوم واحد.

كما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية قذيفة تكتيكية من طراز "غروم – 2".

وقالت الوزارة في بيان: "اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية، صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو، وقذيفة تكتيكية من طراز غروم".

وأضاف البيان: "تمكنت القوات المسلحة الروسية، بمساعدة الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش، بالإضافة إلى المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات المركزية، من تحييد حوالي 65 جنديا من القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسكي".

وفي وقت سابق، اختبرت القوات الروسية بنجاح تشغيل نظام الصواريخ المضادة للطائرات (إس - 350) في الوضع التلقائي الكامل - دون مشاركة المشغل، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ونجح في إسقاط عدة طائرات ومسيّرات أوكرانية.

المصدر: RT