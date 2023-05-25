مسؤول في مصلحة الضرائب الأمريكية يؤكد حدوث انتهاكات في التحقيق مع هانتر بايدن

كشف غاري شابلي الموظف في دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الفيدرالية) بالولايات المتحدة عن انتهاكات عديدة في الإجراءات النظامية المتعلقة بنجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن.

غاري شابلي الوكيل الخاص في قسم التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الايرادات الداخلية قال خلال مقابلة مع قناة CBS التلفزيونية: "كان هناك الكثير من الخطوات التي أجريت ببطء شديد، وأخرى لم يتم اتخاذها على الإطلاق في إطار التحقيقات مع هانتر بايدن، بتوجيه من وزارة العدل الأمريكية".

ورفض شابلي تحديد نوع التحقيقات التي يتحدث عنها، واصفا إياها بأنهاـ "رفيعة المستوى ومثيرة للجدل". ومع ذلك، أكدت شبكة CBS ووسائل إعلام أمريكية أخرى، أعادت نشر المقابلة مع شابلي، أن هذه كانت حالة تهرب ضريبي محتملة مرتبطة بابن زعيم أمريكي.

وقال شابلي الذي عمل في الدائرة لمدة 14 عامًا، وكان حتى وقت قريب مشرفا على التحقيقات مع هانتر بايدن: "عندما توليت ملف التحقيق في هذه القضية بالذات، رأيت على الفور انحرافات عن النهج الاعتيادي في إجراء التحقيقات. لقد كان الأمر مختلفًا تمامًا عن المعايير التي عرفتها في الماضي". وأوضح أنه يشير إلى انتهاكات من الواضح أنها في مصلحة هانتر بايدن.

ووصف شابلي بعض الانتهاكات في التحقيقات مع هانتر بايدن بأنها "فظيعة". مضيفا: يتم التعامل مع دافعي الضرائب بشكل مختلف تماما.

وبحسب شبكة CBS، التي بثت المقابلة مساء الأربعاء، تم تعليق صلاحيات شابلي وفريقه عن إجراء مزيد من التحقيقات في قضية هنتر بايدن الأسبوع الماضي "بناء على طلب من وزارة العدل".

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تجاهلت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس طلبا تقدمت به تاس للتعليق على مزاعم شابلي. من ناحية أخرى من المقرر أن يدلي شابلي بشهادته يوم الجمعة أمام لجنة الإيرادات والنفقات بمجلس النواب الأمريكي، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري المعارض.

المصدر: تاس