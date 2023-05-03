وسائل إعلام: النيابة العامة الأمريكية قريبة من البت في توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن النيابة العامة الأمريكية قريبة من البت في مسألة توجيه أوعدم توجيه التهم إلى نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه عقد الأسبوع الماضي لقاء بين فريق المحامين لهانتر بايدن والمدعي العام في ولاية ديلاوير، ديفيد وايس، الذي يشرف على التحقيقات الجنائية في قضية بايدن.

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وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن وايس قريب من اتخاذ القرار بشأن توجيه الاتهام الرسمي إلى هانتر بايدن، لكنها لم تحدد أي مواعيد.

ورجحت المصادر تعثر التحقيقات قبل اتخاذ القرار، والتي كانت مستمرة منذ عام 2018، وتجري ببطء.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التعليق على الموضوع، وطلبت توجيه الأسئلة بهذا الصدد إلى وزارة العدل.

ويشتبه هانتر بايدن بالتهرب الضريبي وتقديمه معلومات كاذبة أثناء شرائه سلاحا ناريا.

المصدر: وكالات