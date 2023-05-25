السويد تبحث اختبار الطيارين الأوكرانيين لطائراتها المقاتلة من طراز "غريبن"

أعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون أن بلاده تدرس ما إذا كانت ستسمح لطيارين أوكرانيين باختبار طائراتها المقاتلة من طراز "ياس39 غريبن".

وحتى الآن، استبعدت السويد إرسال أي طائرات من هذا الطراز إلى أوكرانيا، وقالت إنها تحتاج إليها لدفاعها الخاص.

إلا أن الوزير جونسون صرّح للتلفزيون السويدي بأن بلاده تبحث "بروح إيجابية" طلب أوكرانيا السماح لطياريها بتجربة الطائرة المقاتلة السويدية.

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وأضاف: "قد يعني ذلك على سبيل المثال اختبار الطيران واستخدام أجهزة المحاكاة وتعلم المزيد عن برنامج أرضي مكثف هو جزء من نظام غريبن".

يشار إلى أن كييف أعربت أيضا عن اهتمامها بطائرات غربية أخرى ومنها السويدية "غريبن" ذات المحرك الواحد المصممة للإقلاع والهبوط من قواعد متفرقة وحتى من طرق سريعة، وهو ما يقول محللون إنه قد يجعلها مناسبة للقوات الجوية الأوكرانية.

كما أنه في وقت سابق من اليوم الخميس، ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الدنمارك وهولندا ستقودان تحالفا أوروبيا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام المقاتلات "إف-16".

وقال في مؤتمر صحفي: "ناقش العديد من الحلفاء والشركاء خططا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات الجيل الرابع، بما في ذلك (إف-16)".

المصدر: أ ب