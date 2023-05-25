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"النظام الإرهابي يتحدث عن نفسه".. بيسكوف ردا على تهديدات المخابرات الأوكرانية بقتل بوتين

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Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن خدمات الأمن الروسية تعرف عملها، وتعرف الإجراءات والتدابير التي يتعين عليها اتخاذها.

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، ردا على تهديدات أطلقها نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي بـ "قتل الرئيس الروسي"، حيث تابع بيسكوف بأن بوتين "هو الهدف الأول بالنسبة لهم" مؤكدا على أن "النظام الإرهابي في كييف يتحدث عن أهدافه الإرهابية".

وكان سكيبيتسكي، نائب رئيس مديرية المخابرات العسكرية في أوكرانيا، قد قال، في مقابلة مع "دي فيلت" الألمانية، إن فلاديمير بوتين هو على رأس قائمة أهداف المخابرات الأوكرانية. وكان رئيس المخابرات كيريل بودانوف قد قال في وقت سابق: "لقد قتلنا الروس وسنواصل قتلهم في أي مكان في العالم حتى تنتصر أوكرانيا بشكل كامل عليهم".

المصدر: نوفوستي

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