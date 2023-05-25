قال المعلق البريطاني أوين ماثيوز في مقالة لصحيفة The Telegraph، إن الهجوم الذي نفذته مجموعة تخريب أوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية قد يتسبب بعواقب كارثية لأوكرانيا.

وأضاف: "إذا كان زيلينسكي قد وافق فعلا على الهجوم المذكور، وهو ما ينفيه هو وحكومة كييف، فهو إذن يلعب بيأس لعبة خطيرة للغاية".

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وتؤكد المقالة، أن استخدام أوكرانيا لأسلحة ومعدات غربية خلال هجوم مجموعة التخريب، يمكن اعتباره كهجوم على الأراضي الروسية وأنه يشكل تهديدا لسيادة روسيا.

وقال المعلق: "إن غزو أراضي أكبر قوة نووية في العالم، محفوف بتصعيد كارثي للنزاع".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء فيديو يظهر أسلحة قوات كييف الأمريكية التي دمرها الجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، بعد محاولة قوات خاصة أوكرانية التسلل إلى المقاطعة الروسية يوم الاثنين الماضي.

المصدر: نوفوستي