إعلان عودة العلاقات بين السعودية وكندا يتصدر "تويتر"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان وزارة الخارجية السعودية وإعلانها عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى ما كانت عليه.

وتداول نشطاء تغريدة للخارجية الكندية تعود للعام 2018 قالوا إنها كانت السبب وراء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، في حين ذهب مغردون آخرون لتداول رد وزير الخارجية السعودية (حينها)، عادل الجبير على كندا.

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كندا أخذتها العزة بالإثم بعد تصريحاتها الصبيانية تجاه المملكة، وبعد أن عرفت حجمها الطبيعي عادت لطلب وساطات لعودة علاقاتها مع #السعودية



استوعبوا الدرس .. الحل والربط هنا 🇸🇦 https://t.co/w2IHoHHpYHpic.twitter.com/C8mlqhP7E4 — رافع العمري (@RaF3mri) May 24, 2023

عودة العلاقة بين السعودية وكندا دليل على قوة وثقل السعودية في العالم والقيادة حريصة على مصلحة الوطن وشعبها ..💪💚 pic.twitter.com/8lsFTqsFj6 — saeed jalali (@xsaeedx0) May 25, 2023

نستذكر هالتصريح المُلجم لما كندا تدخلت في شؤونكم الداخلية و طالبت بالإفراج عن " معتقلي الرأي و حقوق لانسان " و سعادة عادل الجبير كان وزير الخارجية و ألجمهم😎🔥 https://t.co/er9roPv2d7 — أحمد العلي🇧🇭 (@ahm3d_ib) May 24, 2023

السعودية قطعت علاقتها مع كندا بسبب هذه التغريدة، ثم قامت بسحب ألوف الطلاب الذين تم إنفاق مليارات الدولارات عليهم وتعطيل دراستهم ومستقبلهم، اليوم تعيد السعودية العلاقات مع كندا.



والتغريدة مكانها



١٣-صفر قدام قطر

١٠-صفر قدام ايران

تغريدة-صفر قدام كندا https://t.co/i8euJI7hdX — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) May 24, 2023

وفي مطلع أغسطس 2018، جمدت السعودية "كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة" بين البلدين، واعتبرت الخارجية السعودية السفير الكندي لدى الرياض "شخصا غير مرغوب فيه"، ودعته إلى مغادرة البلاد.

ووقعت أزمة دبلوماسية بين البلدين عقب مطالب السفارة الكندية بإطلاق سراح ناشطي المجتمع المدني وحقوق المرأة، معربة عن "قلقها الشديد" تجاه موجة اعتقالات جديدة، الأمر الذي رفضته السعودية واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها، واستدعت سفيرها لدى كندا للتشاور.

المصدر: RT