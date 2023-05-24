السعودية وكندا تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة دامت 5 سنوات

أعلنت السعودية وكندا اليوم الأربعاء استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل، بعد قطيعة بين الرياض وأوتاوا منذ عام 2018.

وأصدرت وزارتا الخارجية في البلدين بيانين متشابهين، جاء فيهما أنه بعد مباحثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى وضعها السابق.

وذكرت الوزارتان: "في ضوء ما تم بحثه بين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".

#بيان | تعلن وزارة الخارجية أنه في ضوء ما تم بحثه بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- وفخامة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو.. فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق pic.twitter.com/DeYThl8qYc — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 24, 2023

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الكندية تعيين جان فيليب سفيرا جديدا لدى السعودية.

Canada and Saudi Arabia to appoint new ambassadors



Read the statement: https://t.co/eRRInRpkyZpic.twitter.com/5jHx8KmEkR — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) May 24, 2023

وشهدت العلاقات بين كندا والسعودية توترا بعد بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج عن نشطاء مجتمع مدني سعوديين مسجونين في السعودية.

ورفضت السعودية ذلك واعتبرت الأمر تدخلا في شؤونها الداخلية واستدعت سفيرها من كندا، وطردت السفير الكندي لديها، واتخذت إجراءات ضد أوتاوا.

المصدر: RT + وكالات