"غلوبال تايمز": تحالف روسيا والصين سيشكل أعظم كابوس للولايات المتحدة

قالت صحيفة "غلوبال تايمز"، إن تحالف روسيا والصين سيشكل تحديا جيوسياسيا حقيقيا للولايات المتحدة، لكنه سيعمل على استقرار الوضع في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الصحيفة الصينية في مقالتها، أن واشنطن تحاول بث التفرقة بين روسيا والصين، وتكمن جذور هذا الموقف الأمريكي التقسيمي في دوافع الهيمنة التي لا يمكن السيطرة عليها والخوف مما يسمى "التحالف الصيني الروسي".

#环球时报Editorial: Through practical actions, China and Russia continue to enrich the content of their comprehensive strategic partnership of coordination in the new era, outlining a clearer profile of a new type of international relationship, which not only provides the world… pic.twitter.com/YwBqzEum6V — Global Times (@globaltimesnews) May 24, 2023

ووفقا لها، يعتبر هذا التحالف بالذات، "أعظم كابوس جيوسياسي للولايات المتحدة".

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وتشير المقالة إلى أن التجربة الطويلة للشراكة السياسية بين روسيا والصين متعددة الوجوه، تدل بشكل قاطع على أنه عندما تصل الدولتان إلى مستوى معين من الثقة المتبادلة، يصبح العالم أكثر استقرارا.

وتؤكد الصحيفة على أن التعاون بين روسيا والصين، يتسبب بالتوتر والعصبية، لوسائل الإعلام الغربية.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، زار على رأس وفد يضم وزير التنمية الاقتصادية الروسي، الصين يومي 23 و24 مايو الجاري، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: MK