روسيا والصين توقعان مذكرة حول توسيع التعاون في التجارة

وقعت روسيا والصين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم حول توسيع التعاون في مجال تجارة الخدمات بينهما، وذلك في إطار خطوات تهدف لتعزيز التعاون.

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وتم توقيع الوثيقة بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، وجرى التوقيع على هامش منتدى الأعمال الروسي الصيني في بكين.

ووقع الوثيقة وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف ووزير التجارة الصيني وان وينتاو.

واتفق الطرفان على تطوير التجارة بين الأقاليم الروسية الصينية في مجال الخدمات وذلك لتشجيع مشاركة مؤسسات البلدين في مختلف المعارض والمؤتمرات التي تهدف إلى تطوير تجارة الخدمات، وكذلك تشجيع الشركات الروسية والصينية على إقامة فعاليات مشتركة في البلدين.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن "تجارة الخدمات تلعب دورا متزايد الأهمية في العلاقات بين روسيا والصين، وتساهم في التنمية المستمرة والمستدامة للتجارة بين البلدين".

ومذكرة توسيع التعاون في مجال تجارة الخدمات سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها.

ويزور رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على رأس وفد يضم وزير التنمية الاقتصادية الروسي، الصين يومي 23 و24 مايو الجاري، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT