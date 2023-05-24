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ميشوستين: معظم التسويات بين روسيا والصين تتم بعملتيهما الوطنيتين

مال وأعمال

ميشوستين: معظم التسويات بين روسيا والصين تتم بعملتيهما الوطنيتين
Sputnik
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صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن 70% من التسويات عبر الحدود بين روسيا والصين يتم تنفيذها بالعملتين الوطنيتين للبلدين الروبل واليوان.

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جاء ذلك خلال محادثات عقدت بين ميشوستين ونظيره الصيني، رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، في بكين اليوم الأربعاء.

وأضاف ميشوستين: "أنا متأكد من أننا هذا العام لن نكتفي بتنفيذ المهمة التي حددها رئيسا دولتينا والمتمثلة في زيادة حجم التجارة المتبادلة إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المقرر لها فحسب، بل وسنتجاوز هذا المؤشر ذا الدلالة".

المصدر: "نوفوستي"

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