بلينكن: سنحاسب من ينتهك وقف إطلاق النار بالسودان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستحاسب من ينتهك وقف إطلاق النار في السودان من خلال عقوبات ستفرضها ووسائل أخرى متاحة.

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يأتي ذلك، بعدما ناشد بلينكن، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التمسك بالاتفاق الذي جرى توقيعه، السبت، في جدة، والذي ينص على وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام.

وكتب بلينكن على "تويتر": "لقد وقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة أول وقف لإطلاق النار منذ بدء النزاع، لقد حان الوقت لإسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق.. أنظار العالم تراقب".

ووقعت القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد جمدان دقلو، على اتفاق وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، بعد انقضاء فترة 48 ساعة، حيث ستتوقف العمليات القتالية وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

واندلع القتال في 15 أبريل بين الجانبين، واتفق الطرفان مرارا على وقف لاطلاق النار وهدن إنسانية إلا أنها غالبا ما كانت تخرق من الجانبين.

المصدر: سبوتنيك