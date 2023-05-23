آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /22.05.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vcx5
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- واشنطن: تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" أولوياتنا
- أوربان يعلن استعداد قطر للوساطة في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية
- إيطاليا: إقرار الحزمة الـ11 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا سيتطلب وقتا
- فيديو لآثار قصف قوات كييف الانتقامي لدونيتسك بعد خسارتها باخموت
- الأمم المتحدة ترفض التعليق على خطط الغرب لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"
- وزير الخارجية البرتغالي يستبعد تسليم بلاده مقاتلات "إف -16" لأوكرانيا
- بالفيديو.. لحظة استسلام أفراد مجموعة تخريبية تابعة لقوات كييف في جنوب روسيا
- مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي أعاد في أرتيوموفسك خطأ هتلر في ستالينغراد
- خبير: لا يمكن ضمان أمن أوكرانيا على حساب مصالح روسيا
- البنتاغون يكشف عن مكان قواعد "إف-16" بعد تسليمها لأوكرانيا