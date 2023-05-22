خبير: لا يمكن ضمان أمن أوكرانيا على حساب مصالح روسيا

أكد أليكسي توكاريف، الباحث البارز في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أنه لا يمكن لأي اتفاقات تضمن أمن أوكرانيا، أن تتجاهل مصالح روسيا.

وقال توكاريف في تعليقه على طلب زيلينسكي الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا قبل انضمامها إلى الناتو: "لا يمكن لأي اتفاقات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، أن تتجاهل مصالح روسيا".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا يمكن أن تصبح أطرافا في اتفاقية تضمن أمن أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي + وكالات