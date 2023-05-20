خبير عسكري أمريكي: انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" سيحبط تسوية أزمتها

اعتبر الخبير العسكري الأمريكي، جون دينيس، أن قبول أوكرانيا في حلف "الناتو" سيحبط التسوية السياسية لأزمتها، وسيؤكد صواب نهج موسكو، ويقوض مبادئ الحلف.

وفي مقال لمجلة "فورين بوليسي" يوضح الخبير السبب الأول والأهم لرفض استحالة تسوية النزاع الأوكراني سلميا إذا انضمت أوكرانيا إلى "الناتو" والاحتمال الكبير بالتصعيد.

وقال الخبير: "من غير المرجح أن تهزم القوات الأوكرانية الجيش الروسي وتجبر موسكو على الاستسلام، الاتفاق السياسي هو الطريقة الأكثر احتمالا لإنهاء الأعمال العسكرية".

ووفقا لدينيس، السبب الثاني، هو أن مثل هذا العمل سيؤكد صحة مسار روسيا المختار، مما سيعزز المواجهة مع الغرب.

وأخيرا، يبرر الخبير السبب الثالث لرفض مبادئ التحالف ذاتها، بأن أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى حلف "الناتو" سياسيا، نظرا لمستوى الأسس الديمقراطية في البلاد والالتزام بالقيم الغربية.

وفي سبتمبر 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تراقب الوضع عن كثب ويتذكر أن توجه كييف نحو حلف شمال الأطلسي، هو الذي أصبح أحد أسباب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي