قال مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، إن محاولة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاحتفاظ بأرتيوموفسك (باخموت)، عادت على كييف بعواقب وخيمة وخسارة أرتيوموفسك.

وأوضح ماكغريغور، في حديث لقناة Judging Freedom على يوتيوب، أن معركة أرتيوموفسك "باخموت" ستشكل نقطة تحول في الصراع الأوكراني على المدى البعيد.

وأشار إلى أن هذه الهزيمة ستشكل ضربة قوية لقوات كييف، فبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها نظام زيلينسكي على مدار أشهر عديدة للحفاظ على الروح القتالية لدى جنوده، إلا أنهم تكبدوا خسائر فادحة، ما سيؤثر سلبا على المزاج العام بين القوات الأوكرانية.

وألمح إلى أن "معركة أرتيوموفسك شكلت لزيلينسكي من نواح عديدة، ذات السيناريو الذي شكلته معركة ستالينغراد بالنسبة لهتلر".

وخلص إلى أن التكتيك الخاطئ لهتلر خلال الحرب العالمية الثانية أدى في نهاية المطاف إلى هزيمة القوات الألمانية، وأن سيناريو تطور الصراع الأوكراني في الوقت الراهن يسير بذات النسق بالنسبة لقوات كييف بسبب خطأ زيلينسكي في التقدير.

المصدر: نوفوستي