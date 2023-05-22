فيديو لآثار قصف قوات كييف الانتقامي لدونيتسك بعد خسارتها باخموت

نشرت "RT الروسية" شريط فيديو لحجم الدمار الذي خلفه قصف قوات كييف الانتقامي لمناطق مدنية في جمهورية دونيتسك، بعد خسارتها مدينة أرتيوموفسك (باخموت) مؤخرا.

وذكر مراسل RT ستيف سويني، أن قصف يوم أمس، أدى إلى إصابة مبنى سكني وروضة أطفال، كما أصيب صبي عمره 12 عاما بشظية وهو الآن في المستشفى.

ولفتت سلطات دونيتسك إلى أنه بعد أن خسر نظام كييف مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، كثف قصفه الانتقامي لمناطق الجمهورية، وأن الهجمات الأخيرة استهدفت سبع مدن وبلدات.

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المصدر: RT