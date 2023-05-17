5 قتلى في جمهورية دونيتسك الشعبية إثر قصف أوكراني

أفاد مراسل RT في جمهورية دونيتسك الشعبية، بسقوط 5 قتلى من المدنيين وإصابة 17 آخرين، جراء قصف قوات نظام كييف لمدن وأحياء الجمهورية اليوم الأربعاء.

وأطلقت القوات الأوكرانية يوم الأربعاء، في الساعة 17:30، عشرة صواريخ من راجمات الصواريخ، على حي كيفسكي في دونيتسك، حسبما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

وقال المكتب التمثيلي في قناته على "تيليغرام": "تم تسجيل قصف صاروخي من جانب القوات الأوكرانية، الساعة 17:30 باتجاه بلدة نيتايلوفو بمدينة دونيتسك، كما تم إطلاق عشرة صواريخ من راجمات الصواريخ، تجاه مدن وبلدات الجمهورية".

المصدر: RT