أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها 53 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 309 مقذوفات، متسببة بمقتل شخص وإصابة تسعة أخرين.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 53 واقعة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 309 قذائف من الراجمات والمدفعية من عيارات مختلفة".

وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غورلوفكا، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، دونيتسك، دوكوتشيفسك، فولنوفاخا وفلاديميروفكا.

وأضاف البيان أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضا عن مقتل امرأة واحدة في ياسينوفاتايا وجرح تسعة مدنيين آخرين في منطقة كويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك، ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا وياسينوفاتايا وفولنوفاخا وفلاديميروفكا.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 90 واقعة قصف مدفعي من جانب القوات الأوكرانية.

وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي