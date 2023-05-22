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باتروشيف: تطوير العلاقات مع الصين مسار استراتيجي لروسيا

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باتروشيف: تطوير العلاقات مع الصين مسار استراتيجي لروسيا
Sputnik
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن المسار الاستراتيجي لموسكو يشمل زيادة توسيع التعاون مع الصين.

وأضاف باتروشيف، خلال المشاورات الروسية- الصينية حول الأمن العام والعدالة والقانون والنظام اليوم الاثنين: "تطوير وتعميق العلاقات مع الصين الصديقة يعتبر المسار الاستراتيجي لروسيا. تولي بلادنا الأولوية لتطوير التعاون متبادل المنفعة مع الصين في جميع المجالات، وتقديم المساعدة المتبادلة وزيادة التنسيق على الساحة الدولية من أجل ضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على الصعيدين العالمي والإقليمي في أوراسيا وفي أجزاء أخرى من العالم".

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وأشار باتروشيف إلى أن الثقة السائدة في الاتصالات على أعلى مستوى، تلعب دورا خاصا في تعزيز الشراكة الروسية الصينية.

وذكر باتروشيف، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ قام بزيارة دولة لروسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس.

ويعتقد سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن " الرئيس الصيني زار روسيا فورا بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة، وهو ما أكد المستوى العالي غير المسبوق لعلاقاتنا، ويشكل التزاما ثابتا بتعميقها".

المصدر: تاس

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