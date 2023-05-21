مجلس الأمن الروسي يعلن عن مشاورات أمنية روسية صينية في موسكو
Sputnik
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أعلن مجلس الأمن الروسي عن مشاورات روسية صينية ستعقد اليوم الاثنين في موسكو، لبحث التعاون الأمني والقانوني المستمر بين البلدين.
وجاء في بيان المجلس: "سيجري رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وعضو اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس اللجنة السياسية الحقوقية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تشين فينشينغ، مباحثات اليوم الاثنين في موسكو".
وتعقد مشاورات أمنية روسية صينية سنويا في روسيا والصين، حيث جرت جولة المشاورات الأخيرة في سبتمبر الماضي، وبحثت الاستقرار الاستراتيجي في الصين وقضايا أمنية أخرى تهم البلدين.
المصدر: نوفوستي