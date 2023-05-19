رئيس الحكومة الروسية يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية

يتوجه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة رسمية يومي 23 و24 مايو الجاري، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية للحكومة الروسية اليوم الجمعة.

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وجاء في بيان صدر عن الحكومة الروسية: "من المقرر أن يجتمع ميخائيل ميشوستين في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وأن يجري محادثات مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ".

وعن المواضيع التي سيتم بحثها في الزيارة، أشار البيان إلى أنه سيتم النظر في القضايا الحالية للتعاون الروسي الصيني في المجال التجاري والاقتصادي، ومن المقرر إيلاء اهتمام خاص للتعاون في الصناعة والطاقة والبنية التحتية للنقل والزراعة وغيرها من المجالات.

ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في إطار زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى الصين.

وبالإضافة لبكين سيزور ميشوستين شنغهاي حيث سيلقي كلمة في منتدى الأعمال الروسي الصيني، وبحسب الحكومة الروسية سيشارك في الحدث مدراء الشركات الرائدة في روسيا والصين.

وستكون هذه الزيارة إلى الصين هي الأولى لميشوستين بصفته رئيس وزراء روسيا، وتتم الزيارة بناء على دعوة وجهها الرئيس الصيني لرئيس الوزراء الروسي، خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو.

المصدر: تاس