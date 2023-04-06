السفير الصيني: على روسيا والصين تعزيز تعاونهما رغم محاولات واشنطن لعرقلة ذلك

شدد السفير الصيني في موسكو، تشانغ هان هوي، على أهمية تعزيز روسيا والصين تعاونهما على خلفية محاولات الولايات المتحدة لعرقلة هذا التعاون، ومنع تطور البلدين في مجال الابتكاريات.

وقال السفير في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن "الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تشدد القيود على تنمية الصين وروسيا في مجال الابتكاريات، وتضيق الخناق على التطور العلمي والتقني للبلدين".

وتابع: "وفي هذا السياق يجب أن نعزز التعاون الاستراتيجي بين بكين وموسكو جنبا لجنب".

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وأشار إلى تطور أشكال جديدة من التعاون خلال فترة وباء فيروس كورونا في المجالات مثل الاقتصاد السحابي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، ما أرسى لخلق فضاء ابتكاري صيني روسي مشترك لفترة ما بعد الوباء.

وأضاف أنه على بكين وموسكو أن تعززا القاعدة العلمية والتقنية للبلدين بناء على القدرات الذاتية، من خلال تعميق وتوسيع التعاون في مجال الابتكارات، والتصدي معا لضغوطات الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى على الابتكارات العملية والتقنية للصين وروسيا".

وشدد على ضرورة إيجاد نقاط النمو وتحقيق "اختراق استراتيجي" في التقنيات الرئيسية بأسرع ما يمكن.

المصدر: نوفوستي