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أهالي رائدي الفضاء السعوديين يودّعون ابنيهما قبل الانتقال لمركبة الفضاء (فيديو + صور)

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أهالي رائدي الفضاء السعوديين يودّعون ابنيهما قبل الانتقال لمركبة الفضاء (فيديو + صور)
Globallookpress
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ودّع أهالي رائدي الفضاء علي القرني، وريانة برناوي ابنيهما قبل إقلاع مركبتهما إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

 ويأتي ذلك في مراسم أعدتها المحطة، إذ وصل الرائدان إلى منطقة مخصصة لهذا الغرض عبر طائرة عمودية "الهليكوبتر"، قبل أن يستقلا إلى المنصة سيارات "تسلا" الكهربائية.

 وأكد محمد عبدالعزيز "والد رائد الفضاء علي القرني"، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذه اللحظة تعد انعكاساً لدعم القيادة الرشيدة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، ونتاج رؤية المملكة 2023.

 بدوره، أشار عبدالله، شقيق رائد الفضاء علي القرني، إلى أن مشاعرَ الفخر تكسو الوطن وشعبه.

 وقال مؤيد، شقيق رائدة الفضاء ريانة برناوي، إن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور، وطموحات الجيل الواعد الذي تحفزه الرؤية بجهود سموِّ وليِّ العهد -حفظه الله- الملهم الأول لهم.

 من جهتها، أكدت ريلام شقيقة ريانة، أن شعور الفخر يملأ أسرتها، وأن الحماس يطغى على أي شيء آخر، مضيفةً أنها تسعد بدعوات جميع أبناء الوطن أن تَتَكَلَّلَ الرحلةُ بالنجاح.

المصدر: واس

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