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مقتل 5 عناصر على الأقل من حرس الحدود جنوب شرقي إيران

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مقتل 5 عناصر على الأقل من حرس الحدود جنوب شرقي إيران
وسائل إعلام
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 أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بمقتل 5 عناصر على الأقل من قوات حرس الحدود الإيراني في اشتباك مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

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وقال المركز الإعلامي والاتصالات التابع للشرطة الإيرانية، في بيان، إن "5 أفراد من كوادر قوات حرس الحدود الإيراني استشهدوا في اشتباك وقع الليلة الماضية مع أوغاد ومجرمين مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد"، مؤكدا أن "هذا العمل الجبان بالتأكيد لن يمر دون رد".

ولم تتم الإفادة عن معلومات إضافية بشأن الاشتباك المسلح، وتبعية المسلحين.

وتقع منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان، قرب الحدود الباكستانية- الإيرانية الذي يبلغ طولها 909 كلم.

وافتتح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الخميس الفائت، أول سوق حدودي مشترك بين البلدين في سيستان وبلوشستان.

المصدر: إرنا

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