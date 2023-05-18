الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني يفتتحان أول سوق حدودي مشترك (فيديو)

افتتح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الخميس، أول سوق حدودي مشترك بين البلدين في سيستان وبلوشستان.

وفي خطوة ترمز لافتتاح السوق المشتركة التقى الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني في السوق على الحدود المشتركة.

كذلك زرع الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني شتلة داخل أول سوق حدودي مشترك بين البلدين.

وكان الرئيس الإيراني قد وصل في وقت سابق إلى محافظة سيستان وبلوشستان لافتتاح عدد من المشاريع الاقتصادية، ومنها افتتاح أول سوق حدودي مشترك، كما تم اليوم افتتاح مشروع لتحلية مياه بحر عمان ونقلها إلى محافظة سيستان وبلوشستان.

المصدر: إيران بالعربي