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مجلس النواب الأمريكي يعلن تعليق مفاوضات سقف الدين

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مجلس النواب الأمريكي يعلن تعليق مفاوضات سقف الدين
رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي
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أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، أن الجمهوريين علقوا المفاوضات مع البيت الأبيض حول رفع سقف الدين.

وقال للصحافيين في الكونغرس "يجب أن نتوقف"، مضيفا "لا يمكننا إنفاق المزيد من المال السنة المقبلة".

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وأضاف مكارثي "كنت أعتقد حقا أننا وصلنا إلى موقف يمكن فيه تحقيق اختراق"، مستطردا بالقول "لا يمكننا إنفاق المزيد من المال السنة المقبلة".

وقبل ذلك، اعترف البيت الأبيض بوجود اختلافات فعلية مع المعارضة الجمهورية، مشيرا إلى أن المناقشات كانت صعبة.

وكشف كبير المفاوضين الجمهوريين، غاريت غريفز، عن تعطل المحادثات الجارية بشأن سقف الدين الأمريكي.

وأوضح غريفز أن المحادثات بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين توقفت مؤقتا اليوم.

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ووفقا لوسائل إعلام أمريكية قال كبير المفاوضين: "قررنا الضغط على زر الإيقاف المؤقت"، مشيرا إلى أن "الأمر ليس مثمرا".

من جانبه قال مسؤول بالبيت الأبيض: "إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وأدركا أنهما لن يحصلا على كل ما يريدان، فلا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق".

ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد.

وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.

المصدر: وكالات

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