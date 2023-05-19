"تفاؤل حذر".. البيت الأبيض يعلن عن "تقدم منتظم" بمفاوضات سقف الدين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن إحراز "تقدم منتظم" في المفاوضات بشأن الدين الأمريكي، فيما أعرب الرئيس جو بايدن عن ثقته بالكونغرس بهذا الشأن.

إقرأ المزيد

وقال مسؤول بالبيت الأبيض على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان التي يحضرها الرئيس الأمريكي، إن بايدن تبلغ من جانب فرقه بأنه يتم إحراز "تقدم منتظم" في المفاوضات الدائرة في واشنطن لتجنب التخلف عن سداد الولايات المتحدة ديونها.

ولفت المسؤول إلى أن "الرئيس طلب من فريقه مواصلة الضغط" للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين، مضيفا أن بايدن "يبقى واثقا بقدرة الكونغرس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التخلف عن سداد" الديون الأمريكية.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حذرت الكونغرس من أن الإدارة قد تنفذ من إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في وقت مبكر من 1 يونيو.

وأكدت مرارا أنه في هذه الحالة، ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الديون الفيدرالية، مما سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية" في الولايات المتحدة، وقد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي.

المصدر: أ ف ب + وكالات