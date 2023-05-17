بايدن: سيكون الأمر كارثيا إذا لم تستطع الولايات المتحدة سداد ديونها

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته من أنه سيتوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين لرفع سقف الدين القومي وعدم السماح بالتخلف عن السداد، مشيرا إلى أن التخلف عن السداد سيكون كارثيا للبلاد.

ووصف الرئيس الأمريكي الوضع المحتمل بالتخلف عن السداد، بـ "الكارثة"، مؤكدا "لن تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها في حال لم يتم رفع سقف الدين القومي، قادة الكونغرس على علم بأن التخلف عن سداد الديون سيكون أمرا كارثيا للاقتصاد والشعب الأمريكي".

وأكد بايدن أن المحادثات الأمريكية الافتراضية ستستمر حتى يتم التوصل إلى حل.

وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، بأن البيت الأبيض والكونغرس ما زالا بعيدين عن التغلب على الخلافات حول رفع سقف الدين الوطني ومنع التخلف عن سداد الدين العام.

ووفقا لحسابات وزارة الخزانة، لن تتمكن الولايات المتحدة في يونيو المقبل، من الوفاء بالتزاماتها بالكامل إذا لم يأذن الكونغرس بتوسيع حدود الاقتراض برفع سقف الدين القومي.

بدورها، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس من أن الإدارة قد تنفد من إجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في وقت مبكر من 1 يونيو.

وأكدت مرارا أنه في هذه الحالة، ستواجه البلاد تخلفا عن سداد الديون الفيدرالية، مما سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية" في الولايات المتحدة، وقد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي. من أجل منع ذلك، وافق بايدن وقادة الجمهوريين في الكونغرس على إجراء مشاورات.

المصدر: نوفوستي + RT