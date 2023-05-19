أردوغان: تركيا ليست مستعدة لانضمام السويد إلى "الناتو" الآن

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ليست مستعدة لانضمام السويد إلى "الناتو" الآن.

جاء ذلك في مقابلة للرئيس التركي مع CNN حيث قال إنه يتعين على الدولة التي تنضم إلى حلف "الناتو" أن يكون لها "موقف حازم" عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، في إشارة إلى سماح السويد للجماعات التي تسميها تركيا "إرهابية" بالتجول بحرية في السويد.

وتابع أردوغان: "طالما استمرت ستوكهولم في السماح لفصائل الجماعات الإرهابية في تركيا بالتجول بحرية في السويد، في شوارع ستوكهولم، فلا يمكننا أن ننظر بإيجابية إلى عضوية السويد في (الناتو)".

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وكانت فنلندا والسويد قد تقدما بطلبات إلى الأمين العام لحلف "الناتو" للانضمام إلى الحلف على خلفية الأحداث التي وقعت في أوكرانيا، والتحالف يشترط موافقة جميع الأعضاء على انضمام الدول الجديدة. وفي 29 يونيو، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية، تأخذ في الاعتبار، وفقا للأمين العام لحلف "الناتو"، جميع مخاوف أنقرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقيود المفروضة على توريد الأسلحة.

حتى بداية عام 2023، تم التصديق على طلبات السويد وفنلندا من قبل 28 دولة من أصل 30 دولة في "الناتو"، ومع ذلك أعربت هنغاريا وتركيا عن رغبتهما في النظر في الطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي. وفي ليلة 31 مارس، تم الانتهاء من التصديق على الطلب الفنلندي من قبل جميع الأعضاء، بينما لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة الهنغارية أو التركية.

المصدر: نوفوستي