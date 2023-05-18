الجيش الروسي يدمر طاقم هاون ومستودعا للقوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك

قال سيرغي زيبنسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة "غرب" بالجيش الروسي إن عناصر المجموعة تمكنوا من تدمير 3 درونات جوية من طراز "فوريا" وطاقم هاون ومستودع ذخيرة للعدو في اتجاه كوبيانسك.

وذكر الضابط، أنه خلال القتال على اتجاه كوبيانسك، هاجم الطيران الحربي الروسي مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي الرابع عشر المنفصل ووحدات الدفاع الإقليمية الأوكرانية.

وأضاف زيبنسكي: "استهدفت راجمات الصواريخ من طراز غراد ومدافع Msta-S الروسية، بقذائفها موقعا لطاقم مدافع هاون معادية في المركز السكني سينكوفكا ومستودعا للذخيرة يقع بين المركزين السكنيين بيريستوفوي وكيسلوفكا. وتم تدميرهما".

وتابع الضابط القول: "بالإضافة لذلك، تمكنت منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز تور وكذلك منظومة دفاع جوية مدفعية – صاروخية من طرازبانتسير- إس، تابعتين للجيش الروسي، من تدمير ثلاث طائرات استطلاع مسيرة من طراز فوريا".

المصدر: نوفوستي