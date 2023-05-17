إيران وروسيا تبرمان 10 مذكرات تفاهم في المجالات النفطية

أعلنت وزارة النفط الإيرانية يوم الأربعاء، إبرام 10 مذكرات تفاهم في المجالات النفطية بين طهران وموسكو.

وفي تصريح له خلال مراسم توقيع الاتفاقيات والمذكرات الثنائية، لفت مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية عباس أسد زاده إلى عدد من الانجازات الكبيرة التي تحققت في قطاعي النفط والغاز، والتي تزامنت مع فعاليات معرض النفط.

وأشار إلى أن ممثلين عن 80 شركة روسية و100 شركة إيرانية، عقدوا يوم الثلاثاء، اجتماعات باستضافة معهد الصناعات النفطية في طهران، موضحا أن هذا اللقاء أفضى إلى توقيع اتفاقيتين و8 مذكرات للتفاهم بين الجانبين يوم الأربعاء.

ونوه أسد زاده بنمو التعاون بين قطاعي العام الايراني والروسي، مشددا على ضرورة توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل الشركات المتوسطة في كلا البلدين إيران.

المصدر: "فارس"