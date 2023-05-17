برعاية بوتين ورئيسي.. روسيا وإيران توقعان اتفاقية لتشييد شريان اقتصادي

وقعت روسيا وإيران اليوم الأربعاء، اتفاقية للتعاون المشترك تتضمن بناء سكة حديدية تربط ميناء آستارا بمدينة رشت في شمال إيران.

وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية عبر تقنية الفيديو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. ووقع الاتفاقية من الجانب الروسي وزير النقل فيتالي سافيلييف، ومن الجانب الإيراني وزير الطرق والتنمية العمرانية مهرداد بازرباش.

بوتين: المشروع سيوفر الشحن المباشر على طول مسار النقل "شمال – جنوب"

أشار الرئيس الروسي إلى أهمية ممر النقل "شمال – جنوب"، الذي يهدف لربط الموانئ الروسية على بحر البلطيق والموانئ الإيرانية المطلة على الخليج والمحيط الهندي.

وأضاف بوتين أنه سيتم مد سكة حديدية بطول 162 كيلومترا بين آستارا ورشت، وقال: "للوهلة الأولى يظهر أنه مقطع صغير، لكن تشييد هذا المقطع سيساهم في تأمين نقل مباشر بواسطة السكك الحديدية على طول مسار النقل (شمال – جنوب)".

رئيسي: إيران أسهل وأرخص طريق للربط التجاري بين شرق آسيا وأوروبا

وشدد الرئيس الإيراني في مراسم التوقيع على أن اتفاق الاستثمار الروسي في الربط السككي بين رشت وآستارا أمر مفيد لجميع دول المنطقة، وقال: "إيران والبلد الصديق روسيا وجميع دول هذا المسار يعرفون أن إيران أسهل وأرخص وأفضل طريق للنقل التجاري في المنطقة وللربط بين شرق آسيا وأوروبا".

وأضاف أن "الاتفاق يركز على استكمال ممر النقل "شمال – جنوب".. في الجزء الشرقي نشترك مع روسيا وكازاخستان وهذا الجزء تم تدشينه.. في الجزء الأوسط وبحر قزوين يجب دعم الملاحة البحرية.. وهناك نقص في الجزء الغربي بين آستارا ورشت وهذا الاتفاق يسد هذه الثغرة.. نأمل أن تنتفع جميع الدول المرتبطة بهذا الطريق من الاتفاق".

وتابع قائلا: "لدينا خطط للربط السككي بين باكستان وتركيا عبر إيران وكذلك الربط السككي مع العراق.. نتابع هذه المشاريع لاستعادة دور وموقع إيران في المنطقة و الاقتصاد الدولي.. إمكانات إيران وروسيا هائلة ونأمل أنه من خلال متابعة الرئيس الروسي نستطيع إنجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن".

وتعتبر الخطوة هامة في مجال استكمال مشروع النقل الدولي الاستراتيجي "شمال – جنوب"، حيث أن الجزء الغربي من الممر، الذي يربط روسيا وأذربيجان وإيران، بحاجة إلى استكمال حلقته الأخيرة وهي الربط السككي بين رشت وآستارا بطول 162 كيلومترا وعند اكتمال هذا الخط السككي سيكتمل الربط بين ميناء سان بطرسبورغ الروسي والخليج.

المصدر: RT + نوفوستي