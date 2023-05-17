سياسي صيني: تصريحات السياسيين الأمريكيين بشأن تايوان تفضح نواياهم الخبيثة

ندد ممثل مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني ما شياو قوانغ، اليوم الأربعاء، بتصريحات عدد من السياسيين الأمريكيين حول تايوان.

وأفاد قوانغ بأن هذه التصريحات كشفت النوايا الأمريكية الخبيثة والمناهضة للصين، وبأنهم يسعون من خلال أفعالهم "لتدمير تايوان تحت ذريعة دعمها".

وأشار إلى بعض تعليقات مستخدمي الإنترنت في تايوان، الذين أجمعوا على أن الولايات المتحدة هي أكثر دولة راغبة في رؤية تايوان مدمرة ومنكوبة.

وألمح إلى أن الأدلة أثبتت مساعي الولايات المتحدة لاحتواء الصين من خلال اللعب بـ"ورقة تايوان"، وإثارة التوترات عبر مضيق تايوان.

وخلص قوانغ بأن سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان تسعى من خلال التواطؤ مع الولايات المتحدة إلى إيهام شعبها بما يسمى "تهديد البر الرئيسي"، بهدف تحقيق مصالحها الخاصة وتحقيق استقلالها بالقوة.

وشدد على ضرورة ردع هذه المحاولات قبل أن تدفع بتايوان نحو الهاوية.

المصدر: شينخوانت